UMC Utrecht wil af van piepende apparaten bij patiënten en doet mee aan onderzoek

Het UMC Utrecht is samen met een aantal andere ziekenhuizen een studie begonnen naar slimme algoritmes die medische apparaten stiller moeten maken. Het onderzoeksproject heeft 800.000 euro subsidie gekregen om te onderzoeken hoe piepende medische apparaten rond het bed van patiënten anders kunnen worden ingezet. Dat moet zorgen voor minder onrust voor patiënten en hun familie en voor een betere manier van werken voor verpleegkundigen.

Volgens hoofdonderzoekers Erik Koomen (kinderintensivist van het Wilhelmina Kinderziekenhuis) en Teus Kappen (anesthesioloog en CSIO) kunnen de piepende apparaten voor veel onrust zorgen. “Zieke kinderen, zieke volwassenen en hun families ervaren angst en stress wanneer er steeds medische apparatuur gaat piepen. In veel gevallen is het alarm nog onnodig ook”, zeggen ze. “Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de verpleegkundigen op de IC-afdelingen voor kinderen en volwassenen de hele dag door de patiënten en familie geruststellen. Bezorgde familieleden willen namelijk bij ieder alarm weten wat er aan de hand is.”

Daarnaast zorgen de alarmen voor een verstoring van het werk van verpleegkundigen. Nu is het zo dat ic-verpleegkundigen elke paar minuten een alarm krijgen, terwijl die in 80 tot 90 procent van de gevallen niet vragen om een acute handeling. De nieuwe algoritmes moeten er dus ook toe gaan leiden dat verpleegkundigen gerichter worden geïnformeerd, waarop ze kunnen handelen.

Juiste informatie

Op welke manier dat moet gaan gebeuren, moet blijken uit de Slim Alarmbeheer Studie, zoals het onderzoek heet. Alarmen en data moeten vertaald worden in de juiste informatie van de zorgverlener. “Alarmen en data van medische apparatuur zijn bedoeld om te zorgen voor patiëntveiligheid en ondersteuning van het werkproces. Nu schieten ze op dit moment hun doel vaak voorbij. In deze studie zullen we een systeem ontwikkelen en toetsen met de zorgverleners om de alarmdruk te verminderen en de patiëntzorg te verbeteren.”

Het onderzoek wordt gedaan door het UMC Utrecht, een aantal andere Europese academische ziekenhuizen en Dräger en Ascom, twee bedrijven die zich bezighouden met innovaties in onder meer de zorg. Er is 800.000 euro subsidie voor de studie, die wordt gedaan binnen het grotere onderzoeksproject Smart And Silent, SASICU. Voor dat project is 17 miljoen euro uitgetrokken.