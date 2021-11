UMC Utrecht zoekt mensen met reukverlies na coronabesmetting voor onderzoek naar mogelijk medicijn

Het UMC Utrecht is op zoek naar mensen die na een coronabesmetting kampen met reukverlies. Het ziekenhuis onderzoekt of het reukverlies behandeld kan worden met het medicijn Prednisolon.

Volgens het UMC Utrecht kampen twee van de drie mensen die corona krijgen met reukverlies. Veel van hen krijgen hun reukvermogen vanzelf weer terug, maar 6 tot 8 procent van alle coronapatiënten herstelt niet van het reukverlies. Het UMC Utrecht onderzoekt of het reukverlies behandeld kan worden met het medicijn Prednisolon en zoekt daarom nog mensen die willen deelnemen aan dat onderzoek. In het onderzoek is plek voor 116 patiënten.

“Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Dat is bij uitstek het geval bij reukverlies. De impact op de kwaliteit van leven door reukverlies is groot. Kunnen ruiken geeft een verdieping in de menselijke relaties. Denk aan het niet meer kunnen ruiken van je kind, je partner of jezelf, na fysieke inspanning”, zegt Digna Kamalski, hoofdonderzoeker en KNO-arts van het UMC Utrecht.

“Ook kan het gevaarlijk zijn omdat je bijvoorbeeld niet ruikt of er brand is. Bij de meeste patiënten komt de reuk vanzelf terug na een coronabesmetting, maar de reuk kan ook wegblijven of vervormd raken. Bij een vervorming ruikt dan alles bijvoorbeeld naar oude koffie, of een aangebrande gehaktbal. Ruik je dan aan je partner of kind, dan ruik je een aangebrande gehaktbal. Dat kan behoorlijk invaliderend zijn.”

Meedoen

Wie wil deelnemen aan het onderzoek, moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet 18 jaar of ouder zijn en in de afgelopen twaalf weken de diagnose corona hebben gekregen. Verder moet je minstens vier weken of langer reukverlies hebben sinds de coronabesmetting.

UMC Utrecht houdt de periode van vier tot twaalf weken aan omdat in de eerste vier weken 90 procent van de mensen de reuk weer terugkrijgt. Als het reukvermogen na vier weken nog niet hersteld is, helpt volgens het ziekenhuis mogelijk een behandeling met Prednisolon.

Meer informatie over het onderzoek staat op de website van het UMC Utrecht.