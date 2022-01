UMC Utrecht zoekt nog steeds mensen met reukverlies door corona voor onderzoek

Het UMC Utrecht is nog steeds op zoek naar mensen die na een coronabesmetting te maken hebben met reukverlies. Het ziekenhuis is in november gestart met onderzoeken of het reukverlies behandeld kan worden met het medicijn Prednisolon.

Digna Kamalski, kno-arts in het UMC, vertelde op dinsdagochtend op het NPO Radio 1 Journaal dat er op dit moment 25 mensen aan de studie meedoen. De personen die meedoen, zijn mensen die na een coronabesmetting niet (goed) meer konden ruiken.

Volgens het UMC Utrecht kampen twee van de drie mensen die corona krijgen met reukverlies. Veel van hen krijgen hun reukvermogen vanzelf weer terug, maar 6 tot 8 procent van alle coronapatiënten herstelt niet van het reukverlies.

Aanmelden

Voor goede resultaten wil het UMC echter een groep van 116 personen met reukverlies onderzoeken. Het ziekenhuis roept dan ook op dat het nog steeds mogelijk is je aan te melden voor het onderzoek.

Wie wil deelnemen aan het onderzoek, moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de persoon 18 jaar of ouder zijn en in de afgelopen twaalf weken de diagnose corona hebben gekregen. Verder moet de patiënt minstens vier weken of langer reukverlies hebben sinds de coronabesmetting.