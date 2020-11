UMC & UU: ‘Massaal testen geen oplossing voor heropening van de samenleving’

Het massaal en herhaaldelijk testen op het coronavirus, gevolgd door isolatie van besmette personen, is niet de oplossing voor het heropenen van de samenleving. Dat blijkt althans uit een studie van epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Het kabinet heeft eerder het plan bekendgemaakt voor grootschalig testen. Vanaf maart volgend jaar zou elke Nederlander zich gemiddeld één keer per maand moeten laten testen, ook als er geen klachten zijn. Hierdoor zou de besmettingsgraad laag blijven, waardoor de samenleving weer geopend kan worden.

Onrealistisch

Onderzoeksleider Marc Bonten van het UMC zegt dat regelmatige massale screening, gevolgd door isolatie van besmette personen, geen realistische strategie is om de samenleving volledig te kunnen heropenen.

“Een meer gerichte screening zal dan ook nodig zijn om deze sneltesten zinvol te kunnen inzetten als aanvulling op andere beheersmaatregelen. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan massascreening in delen van het land waar de besmettingsgraad hoog is of bij bevolkingsgroepen waar veel verspreiding plaatsvindt.”

Vaker

Uit het onderzoek van de wetenschappers blijkt dat, met de voorgestelde strategie van het kabinet, mensen zich veel vaker moeten laten testen dan één keer per maand om het reproductiegetal onder de 1 te houden.

Bij handhaving van de social distancing-maatregelen zou nog steeds 60 procent van de bevolking zich wekelijks moeten laten testen op de verspreiding niet uit de hand te laten lopen.