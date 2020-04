Unie van Utrecht wordt opgenomen in Canon en moet beter zichtbaar worden

De Unie van Utrecht moet zichtbaar worden in de stad en wordt opgenomen in de Canon van Utrecht. De Unie van Utrecht is een 16e-eeuwse overeenkomst tussen verschillende gewesten om de Spanjaarden te verdrijven.

De Unie van Utrecht werd op 23 januari 1579 getekend. Ook werd een aantal staatkundige zaken geregeld over defensie, belasting en godsdienst. De Unie is een zeer belangrijk document in de vaderlandse en Utrechtse geschiedenis en was een grote overwinning van Willem van Oranje.

Na een voorstel van raadsleden Dimitri Gilissen (VVD) en Sander van Waveren (CDA) afgelopen september om de Unie een permanente en prominente plek in Utrecht te geven, is er een aantal stappen gezet.

Informatie

Momenteel is de Unie van Utrecht zichtbaar op het Domplein. Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje, is een van de ondertekenaars en hij wordt afgebeeld op het Domplein. Op de achterzijde van het beeld staat informatie over de Unie.

Op het Academiegebouw is een bord geplaatst met uitleg over de universiteit en de Unie. In de aula van het Academiegebouw, in de voormalige kapittelzaal van de Domkerk waar de Unie in 1579 tot stand kwam, is een klein informatiebord met een beknopte tekst.

In de aula hangen zeven bijzondere wandtapijten uit 1930 die eveneens zijn gewijd aan de Unie, maar de toelichting bij de tapijten is beperkt en een vertaling van de Latijnse teksten die op de tapijten staan ontbreekt.

Origineel

Er is nu afgesproken dat de huidige informatie op de borden in twee talen kan en mag worden uitgebreid. Ook is de afspraak gemaakt dat de Unie aan de Canon van Utrecht wordt toegevoegd. De universiteit zal de informatie op en in het Academiegebouw tevens aanvullen.

Het origineel van de akte uit Gent zal niet permanent worden tentoongesteld. Dat is namelijk een collectiestuk van het stadsarchief van Gent en deze bewaarplaats heeft een historische achtergrond.