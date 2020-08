Unieke woning in centrum van Utrecht te koop

Het Roode Huys aan Trans 13 in hartje Utrecht staat te koop. Het is een zeer uniek gebouw met een grotendeels oorspronkelijk interieur uit de 17e en 18e eeuw. Ruim 50 jaar woonde musicus en renaissance trombonist Paul Smit in de woning, maar nu doet hij het van de hand.

Smit heeft heel goed voor het huis gezorgd en een hoop gerestaureerd. Erfgoedexpert en makelaar Redres schrijft over het pand: “Het interieur bevindt zich grotendeels in de oorspronkelijke staat en is een ware tijdcapsule waarbij de tijd heeft stilgestaan.”

Het pand is ingericht met meubels en schilderijen in de oorspronkelijke stijl, naar hoe het werd bewoond door de voorname burgers van Utrecht in de zeventiende en achttiende eeuw. Trans 13 heeft een woonoppervlak van ruim 367 vierkante meter en heeft 9 kamers.

Redres: “Door de oorspronkelijkheid is het bij uitstek geschikt voor een architectuurliefhebber, historicus maar ook een huis dat zich leent voor meerdere doeleinden zoals bijvoorbeeld wonen en werken aan huis, als trouw-, trainings-, of vergaderlocatie, een huis voor bezinning, coaching, praktijk aan huis en een tempel voor kunst en cultuur.”

Met de stijgende woningprijzen in Utrecht zal ook dit geen goedkope woning zijn, de precieze vraagprijs is niet gepubliceerd maar verloopt via aanvraag bij Redres.