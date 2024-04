Universiteit en Hogeschool Utrecht roepen studenten op bangalijst te verwijderen

Zowel de Universiteit Utrecht (UU) als de Hogeschool Utrecht (HU) roepen op om de zogenoemde grietenpresentatie, oftewel de bangalijst, te verwijderen. Alle studenten van beide instellingen hebben dit ‘dringende verzoek’ via de mail ontvangen.

Vorige maand ontstond er veel ophef door een document van 32 pagina’s met de titel Grietenpresentatie jaartje 23′. De presentatie bevat tientallen pagina’s over vrouwelijke studenten met beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er is ook een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vallen’. Er staan foto’s, adressen en telefoonnummers in.

Deze bangalijst deed veel stof opwaaien. De makers, allemaal lid van het Utrechtsch Studenten Corps (USC), zijn inmiddels voor een periode van 1,5 jaar geschorst. Daarnaast zijn zij ook verdachten in een onderzoek van het Openbaar Ministerie en zijn er sancties opgelegd aan de studentenvereniging.

Verzoek

De lijst waart nog steeds rond en de slachtoffers hebben via de colleges van bestuur van de HU en UU gevraagd om hun oproep om de lijst te verwijderen te delen. “Wij vinden het vanzelfsprekend dat we aan die vraag gehoor geven. Deze situatie vraagt om een sterk signaal dat wij dit gedrag niet accepteren, daarom hebben we besloten om aanvullend op onze eerdere berichten en sancties richting USC de uitzonderlijke stap te nemen om alle studenten te mailen”.

In de mail die de studenten van beide onderwijsinstellingen hebben ontvangen is onder meer het volgende te lezen: “We doen een beroep op jullie om anderen die de lijst(en) hebben, hierop aan te spreken. Hoewel het leed dat de studenten is aangedaan onomkeerbaar is, willen we als onderwijsinstellingen op deze manier bijdragen aan het gevoel van veiligheid van de getroffen studenten.”