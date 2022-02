Universiteit Utrecht beperkt aanschaf nieuw meubilair zo veel mogelijk

De Universiteit Utrecht (UU) gaat waar kan meubilair hergebruiken, en waar nieuwkoop wel nodig is, kiezen voor circulaire opties. Het doel is om op deze manier de milieu-impact van het meubilair op de universiteit te verkleinen. Op den duur hoopt de universiteit helemaal geen meubilair aan te hoeven schaffen.

Om de ambities waar te maken, is er voortaan een stappenplan voor het aanschaffen van nieuw meubilair. Eerst moet er gekeken worden wat er binnen de UU nog beschikbaar is, bijvoorbeeld in de eigen opslag. Als dat niet volstaat, wordt er bij leveranciers gekeken naar tweedehands opties die aan de eisen voldoen.

Circulair

Als ook het tweedehands aanbod niet toereikend is, wordt nieuw meubilair aangeschaft. Er wordt dan altijd de keuze gemaakt voor circulaire opties. Dit houdt in dat de meubels zijn gemaakt met materialen die een lage milieu impact hebben, en uit elkaar gehaald kunnen worden voor hergebruik. Op die manier hoeft een meubelstuk niet gelijk weggegooid te worden als er een onderdeel kapot is, maar kan dat onderdeel worden vervangen.

De UU noemt haar eigen plan ambitieus, en zegt dat ze de eerste onderwijsinstelling in Nederland zijn die met een dergelijke werkwijze aan de slag gaan.

