Universiteit Utrecht doet aangifte tegen bezetters van Drift 25: ‘Veiligheidsrisico’s en gevolgen onderwijs te groot’

De Universiteit Utrecht heeft dinsdagavond 9 december aangifte gedaan van lokaalvredebreuk tegen de bezetters van het pand aan Drift 25. Sinds dinsdag 2 december wordt het gebouw bezet door pro-Palestijnse demonstranten van de actiegroep Student Encampment. Volgens de universiteit zijn de veiligheidsrisico’s en de gevolgen voor het onderwijs inmiddels “te groot” geworden.

De studenten eisen dat het bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) alle banden met Israëlische universiteiten, bedrijven en instituten verbreekt. Zij weigeren het pand te verlaten totdat aan deze eis is voldaan.

Volgens een woordvoerder van de UU zijn de veiligheidsrisico’s aanzienlijk. Sinds de bezetting is het gebouw niet toegankelijk voor personeel, waardoor er geen zicht is op de brand- en vluchtveiligheid. De woordvoerder meldt dat de bezetters binnen koken op kookplaten en dat er soms mensen op het dak lopen. “De situatie is niet veilig, waardoor we moesten ingrijpen”, aldus de woordvoerder. Het is nog onbekend wanneer het pand wordt ontruimd.

Ook de impact op het onderwijs is volgens haar groot. Dagelijks staan er (werk)colleges voor zo’n 1.200 tot 1.700 studenten gepland in het gebouw, waardoor roosteraars onder grote druk alternatieve leslocaties moeten regelen. Studenten moeten hierdoor vaak uitwijken naar andere gebouwen. “Dat vraagt veel flexibiliteit van studenten”, zegt de woordvoerder. Ondanks de uitdagingen is tot nu toe slechts een klein aantal lessen komen te vervallen.

