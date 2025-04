Universiteit Utrecht gaat Engelstalige opleiding ook in het Nederlands aanbieden om ‘internationalisering in balans te brengen’

De Universiteit Utrecht (UU) heeft bekend gemaakt wat het gaat doen om de instroom van internationale studenten te beperken en de Nederlandse taal een stevigere rol te laten spelen in de opleidingen. Om de ‘internationalisering op de universiteit in balans te brengen’ wordt vanaf 2027 de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands aangeboden.

De UU had samen met andere universiteiten al eerder aangekondigd om de instroom van internationale studenten te willen beperken. Dit doen ze onder andere om de onderwijskwaliteit te waarborgen, de taalbarrière die internationale studenten met zich mee kunnen brengen te verkleinen en het woningtekort tegen te gaan. Hiermee worden niet alle internationale studenten geweerd van de universiteit, maar wordt het aantal verminderd.

Nederlandstalige opleidingen

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen heeft de universiteit bekendgemaakt dat de Engelstalige bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) vanaf 2027 ook in het Nederlands zal worden aangeboden. “De Engelstalige variant van deze bachelor willen we graag behouden om de ‘international classroom’, waarin studenten van elkaars perspectieven en (internationale) docenten leren, te laten bestaan”, schrijft de UU. Daarnaast zijn er ook Nederlandse studenten die graag in het Engels studeren.

Voor andere bacheloropleidingen aan de UU hebben de maatregelen om de internationalisering tegen te gaan geen effect. De Utrechtse universiteit laat weten dat het bacheloronderwijs in principe Nederlandstalig is op de UU, op enkele opleidingen na. Deze overige bacheloropleidingen zijn volgens de UU onder andere taalopleidingen en opleidingen aan Engelstalige University College Utrecht.