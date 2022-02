Universiteit Utrecht, HU en GGD-locaties eerder dicht vanwege storm; vanaf 14.00 uur ook geen tramverkeer

In verband met storm Eunice die vanmiddag over ons land trekt, sluiten in Utrecht vandaag verschillende plekken (eerder) de deuren. Zo is er zowel bij de Universiteit Utrecht (UU) als Hogeschool Utrecht (HU) vanmiddag geen onderwijs op locatie en zijn test- en vaccinatielocaties van de GGD gesloten. Ook het tramverkeer ligt vanaf 14.00 uur stil.

Het KNMI kondigde voor vandaag vanaf 14.00 uur code oranje af vanwege zeer zware windstoten. De waarschuwing geldt ook voor de provincie Utrecht. Er worden windstoten verwachten van 100 tot 120 kilometer per uur. “Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen”, meldt het weerinstituut.

Vanwege de harde wind rijden er vanaf 14.00 uur in heel het land geen treinen meer. De NS laat weten het heel vervelend te vinden, maar dat het besluit is genomen vanwege de veiligheid. U-OV meldt vrijdagochtend dat de Uithoflijn en het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein vanaf 14.00 uur tot einde dienstregeling ook niet meer rijden. U-OV raadt reizigers aan om vanaf 13.00 uur rekening te houden met het feit dat de dienstregeling wordt afgeschaald.

Universiteit Utrecht

De UU heeft besloten dat het onderwijs op locatie vanaf 12.45 uur wordt afgelast. Ook alle gebouwen van de UU, waaronder de bibliotheken, gaan dan dicht. “Als je eerder weg moet bij een college, omdat je anders niet meer met het openbaar vervoer thuiskomt, stem je dit af met je docent”, schrijft de universiteit. “Docenten laten je weten of en hoe het onderwijs dat morgenmiddag gepland staat, kan worden ingehaald.”

“Studenten die niet naar de universiteit kunnen komen en daardoor onderwijs of toetsen missen, kunnen bij hun examencommissie een beroep doen op de overmachtsregeling […]”, meldt de UU verder. Daarvoor hebben ze dan geen administratief bewijs nodig.

Tekst loopt door onder de tweet

Ivm met de storm en de uitval van treinen is het onderwijs op locatie morgen, 18 februari, vanaf 12.45 uur afgelast. #Codeoranje Meer informatie 👇 https://t.co/CSNU8vVME1 — Utrecht University (@UniUtrecht) February 17, 2022

Verder krijgen medewerkers het advies om alleen te komen als dat noodzakelijk is en om als het kan thuis te werken. Mogelijk sluiten de universiteitsgebouwen vandaag ook eerder.

Ook de HU sluit door de verwachte storm eerder de gebouwen. “Alle activiteiten stoppen om 12.00 uur, daarna worden de gebouwen afgesloten”, meldt de hogeschool via Twitter.

Testlocaties dicht

De GGD heeft besloten om alle test- en vaccinatielocaties in de regio om 12.00 uur te sluiten. Eerder leek het erop dat met aangepaste openingstijden nog mensen geholpen konden worden, maar nu is toch besloten om volledig te sluiten.

De GGD regio Utrecht ‘heeft dit besluit genomen in verband met de veiligheid van bezoekers en medewerkers’. Iedereen die een afspraak voor een test of vaccinatie had staan, wordt door de GGD gebeld of kan zelf bellen.

Vanaf vandaag 12:00 zijn alle GGD locaties gesloten door de storm. We hebben dit besluit genomen in verband met de veiligheid van iedereen. Lees hier meer: https://t.co/XMdXt2D6ok pic.twitter.com/XCPkfgaXjr — GGD regio Utrecht (@ggdru) February 18, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.