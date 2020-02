Universiteit Utrecht komt met groene beurs voor uitwisselingsstudenten die kiezen voor trein of bus

De Universiteit Utrecht (UU) gaat uitwisselingsstudenten die met de bus of trein naar hun Europese bestemming reizen tegemoetkomen met een groene reisbeurs. Het project is onderdeel van de ambitie van de universiteit om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Voor het academisch jaar 2020-2021 stelt de UU 25.000 euro beschikbaar voor studenten die kiezen voor de bus of de trein, in plaats van het vliegtuig. In 2018 waren de vliegreizen van uitwisselingsstudenten goed voor 4 procent van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit. De universiteit wil het aantal vliegreizen van studenten en medewerkers in 2030 halveren.

De UU is de eerste universiteit in Nederland die de beurs gaat aanbieden. Als de proef een succes is, zal worden gekeken of de compensatie kan worden uitgebreid.