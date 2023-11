Universiteit Utrecht krijgt 2,45 miljoen euro subsidie voor PFAS-onderzoek

De Universiteit Utrecht (UU) ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidie van 2,45 miljoen euro voor het PFAS Living Lab. De UU gaat met dit project, dat plaatsvindt op het Utrecht Science Park, onderzoek doen naar duurzame sanering van PFAS.

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen, die een water- en vetafstotende eigenschap hebben. Deze stoffen zitten onder andere in regenkleding, bakpapier en blusschuim uit brandblussers. PFAS breekt niet of nauwelijks af in het milieu en kan zo in het voedsel en water terechtkomen. Hierdoor kan het zich ophopen in het lichaam van mensen en dieren.

De UU heeft nu subsidie gekregen voor onderzoek naar het vernietigen en verwijderen van PFAS. Het geld komt uit een subsidiepotje van het ministerie dat bedoeld is voor onderzoeksprojecten die gericht zijn op duurzaamheid en gezondheidsbevordering. De Universiteit Utrecht werkt samen met de gemeente aan dit project.

PFAS Living Lab

Het onderzoek van het PFAS Living Lab zal plaatsvinden op een door PFAS verontreinigd veld op het Utrecht Science Park. In plaats van het klassieke opgraven en verwijderen van PFAS uit de bodem, is het doel van het onderzoeksproject om de mogelijkheden van duurzame sanering van de bodem te onderzoeken en te testen. Voor het Living Lab werken onderzoekers en masterstudenten vanuit verschillende faculteiten samen.

Zo werken bijvoorbeeld onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen aan manieren om PFAS uit de bodem en het grondwater te verwijderen. Wetenschappers van de Bètafaculteit gaan op hun beurt op zoek naar micro-organismen die PFAS kunnen afbreken en universitair docent Chiel Jonker van de faculteit Diergeneeskunde werkt aan een methode om PFAS uit water te kunnen verwijderen en de chemicaliën vervolgens te vernietigen.

Onderzoeker en coördinator van het PFAS Living Lab Johan van Leeuwen geeft aan dat de samenwerking heel belangrijk is. “PFAS verplaatst zich door alle milieucompartimenten en hoopt zich op in mens, plant en dier. Om problemen op te lossen is verbinding tussen verschillende onderzoeksdisciplines noodzakelijk.”

Belang

Eva Oosters, wethouder Milieu & Emissieloos Vervoer in Utrecht, ziet het belang van duurzame sanering van verontreinigde grond in en is daarom blij dat de gemeente Utrecht meewerkt aan dit project. Het vervuilde terrein dat onderzocht wordt, werd voorheen gebruikt voor oefeningen met brandblussers.

“Er is veel behoefte aan het duurzaam saneren van chemicaliën in de grond”, zegt Oosters. “Als gemeente werken we daarom graag mee aan het onderzoek naar PFAS in Utrecht. Als bevoegd gezag zorgen we er ook voor dat er meer tijd is om de verontreiniging op te ruimen en het onderzoek daarmee mogelijk te maken. Het verontreinigde terrein, een voormalige brandblusoefenlocatie, biedt de ideale mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren. Deze grond is hier ook geschikt voor, omdat de Universiteit zelf eigenaar is van de grond en er geen plannen voor bouw of ontwikkeling zijn.”