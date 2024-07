Universiteit Utrecht laat onafhankelijk onderzoek doen naar bezettingen van pro-Palestina-demonstranten

In opdracht van de Universiteit Utrecht (UU) wordt onderzoek gedaan naar de demonstraties van pro-Palestina-demonstranten in mei van dit jaar, toen zowel het binnenterrein van de bibliotheek als een pand aan de Drift werden bezet. Beide bezettingen zijn beëindigd door de politie. Binnen de gemeenschap heeft dit geleid tot vragen over onder meer de rol van de universiteit en politie, en over incidenten die zich zouden hebben afgespeeld.

Op 7 mei demonstreerden studenten en medewerkers van de UU en daarbij werd ook het binnenterrein van de universiteitsbibliotheek aan de Drift bezet. De Mobiele Eenheid van de politie moest er uiteindelijk aan te pas komen om het protest te beëindigen. Een dag later was het weer raak. Toen werd een gebouw van de universiteit aan de Drift bezet door demonstranten, dat vervolgens ook weer door de politie ontruimd moest worden.

“Binnen onze gemeenschap heeft dit tot vragen geleid over de rol van de universiteit, de inzet van politie, en incidenten die daarbij zouden hebben plaatsgevonden”, schrijft de universiteit. Het college van bestuur van de UU heeft daarom de opdracht gegeven voor een onderzoek naar beide incidenten. Het doel is om een tijdlijn te maken van de gebeurtenissen. “Zodat duidelijk wordt wat, waar en wanneer is gebeurd.”

Deze tijdlijn van feitelijkheden kan vervolgens gebruikt worden in gesprekken over het onderwerp, en de universiteit wil er lessen uit trekken. “Het doel van dit onderzoek is niet om demonstranten te identificeren, noch om sancties tegen individuele personen te treffen”, benadrukt de UU.