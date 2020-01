Universiteit Utrecht mag rapport over Jehova’s Getuigen publiceren

De Universiteit Utrecht mag het onderzoek naar seksueel misbruik binnen Jehova’s Getuigen Nederland publiceren. Eerder wilde de religieuze groep de publicatie met een stap naar de rechter tegenhouden.

De rechter heeft nu besloten dat het rapport gepubliceerd mag worden. De universiteit heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop er binnen de geloofsgemeenschap om werd gegaan met meldingen van seksueel misbruik. Volgens Jehova’s Getuigen Nederland is het rapport wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk.

De rechter oordeelde hier anders over en zei dat het belang dat met het rapport gediend wordt zwaarder weegt dan de bezwaren. De bezwaren zouden bovendien voor een deel onjuist zijn. Daarnaast is het zo dat in Nederland de juridische drempel voor een publicatieverbod erg hoog ligt.

Het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht is donderdag gepubliceerd.