Universiteit Utrecht noemt akkoord onderwijsbezuiniging ‘een belachelijke tegenstrijdigheid’

De Universiteit Utrecht heeft gemengde gevoelens over de deal die de coalitie en oppositie in Den Haag hebben gesloten over de onderwijsbezuinigingen. Onderwijsinstellingen moeten het nog steeds met minder doen, maar de bezuinigingen zijn wel afgezwakt.

Zo zegt Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur, in een reactie: “We zijn erg blij voor alle studenten dat de langstudeerboete niet doorgaat.” Volgens hem blijft de wetenschap alleen wel ‘de grote verliezer’ van de begroting.

Tegenstrijdigheid

Met de bezuinigingen wordt er flink ingeleverd op innovatie bij onderwijsinstellingen, en dat schuurt bij Pijpers: “Het is een belachelijke tegenstrijdigheid dat het kabinet-Schoof het woord innovatie 85 keer in het regeerprogramma heeft staan, maar tegelijkertijd een half miljard wil bezuinigen op de bron van innovatie.”

Of de Universiteit Utrecht gaat protesteren tegen de afspraak van de regering is nog de vraag. Volgens een woordvoerder van de universiteit is het te vroeg om daarover een uitspraak over te doen.

Klap in het gezicht

Ook Utrechtse studentenvakbond VIDIUS zegt dat de afspraak ‘een klap in het gezicht van alle studenten’ is. Luuk Bruijnen, voorzitter van de vakbond, is met name teleurgesteld in de oppositie: “‘Het ‘monsterverbond’ heeft zogenaamd onderhandeld om het onderwijs te redden, maar daar is bitter weinig van terechtgekomen. Dit is geen pragmatische politieke keuze, dit is een keuze tégen het onderwijs.”

In Utrecht werd meerdere keren gedemonstreerd tegen de plannen. Zo was er deze week een fluitprotest en gingen studenten, medewerkers en andere sympathisanten in november massaal de straat op.