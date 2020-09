Universiteit Utrecht onderzoekt dode butskop in Zeeland

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar een dode butskop die maandag is aangespoeld bij Terneuzen. Het dier is waarschijnlijk aangevaren op de Westerschelde.

Uit het eerste onderzoek dat maandagavond is gedaan, komt een aanvaring als waarschijnlijke doodsoorzaak naar voren, maar microscopisch onderzoek moet dat nog bevestigen. De Universiteit Utrecht heeft het dier ter plekke onderzocht, omdat het te groot is om te vervoeren.

Eind augustus werden twee butskoppen gezien in de Oosterschelde en in diezelfde week strandden zeven levende butskoppen in Ierland. Ook strandden meerdere spitssnuitdolfijnen op de Belgische, Engelse en ook Nederlandse kust. Deze diep-duikende walvissoorten komen normaal gesproken niet voor in de Noordzee, omdat ze leven in veel dieper water. De laatste stranding van deze soort in Nederland is bijna dertig jaar geleden.

Geluid

Eerder werd geluid als mogelijke oorzaak voor de strandingen van deze walvisachtigen gezien, maar wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt nog. Onderzoekster Lonneke IJsseldijk zegt dat daarom haast is gemaakt met het onderzoek naar de gestrande butskop in Terneuzen.

“Het doel was het veiligstellen van onder andere de gehoororganen. Ook zijn andere orgaanweefsels meegenomen, deze worden op de faculteit Diergeneeskunde verder onderzocht.” Wageningen Marine Research zal het maagdarmstelsel van het aangespoelde dier onderzoeken. De schedel is bewaard voor museum Naturalis in Leiden.

Waarschijnlijk had de in Terneuzen aangespoelde butskop ook een jong. SOS Dolfijn vermoedt dat omdat zondag nog twee butskoppen in de Westerschelde zijn gezien, een moeder en een jong. SOS Dolfijn denkt dat de aangespoelde butskop het moederdier is.