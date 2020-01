Universiteit Utrecht onderzoekt transformatie Werkspoorkwartier

De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier. Het Europese onderzoek is naar de transformatie van voormalige industrieterreinen in historische stedelijke gebieden.

De Universiteit Utrecht gaat deelnemen in HUB-IN, een groot Europees onderzoek naar de transformatie van voormalige industrieterreinen. Onder leiding van de universiteit van Lissabon gaan de komende vier jaar in totaal acht Europese steden en achttien partners samenwerken aan dit project.

Het European Centre for Alternative Finance van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), CrowdfundingHub en de gemeente Utrecht leveren een bijdrage aan HUB-IN vanuit hun expertise op het gebied van ondernemerschap en alternatieve financiering.

Werkspoorkwartier

Het onderzoek in Utrecht zal betrekking hebben op de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier. Onderzoeker Niels Bosma vertelt dat het bij ondernemerschap over meer gaat dan alleen winst maken. “Cultureel ondernemerschap wil iets veranderen in de wereld; er zijn hierbij duidelijke raakvlakken met ondernemers die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken en met ondernemerschap gericht op duurzaamheid, waar ook een link met de energietransitie ligt.”

Ronald Kleverlaan, projectleider, stelt dat het ook gaat over over werkgelegenheid. “We willen ondernemerschap stimuleren – maar niet als doel op zich. Zzp’ers achter laptops creëren niet enorm veel toegevoegde waarde voor de economie in de regio. Je hebt ook scale ups nodig waar tientallen, honderden, misschien wel duizenden mensen werk zullen vinden.”