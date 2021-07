Universiteit Utrecht: Ook honden en katten kunnen corona krijgen

Mensen die besmet zijn met het coronavirus en een hond of kat hebben, kunnen contact met hun huisdier beter vermijden. Uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht blijkt namelijk dat honden en katten door hun eigenaar besmet kunnen worden met het virus.

De onderzoekers testten 310 huisdieren uit 196 huishoudens waar bij een gezinslid corona was vastgesteld. Bij zes katten en zeven honden was de PCR-test positief en bij 54 huisdieren werden antilichamen tegen het virus gevonden. De antilichamen duiden op een eerdere besmetting met het virus.

Huisdieren kunnen dus besmet raken met het coronavirus, maar uit het onderzoek blijkt ook dat de dieren er niet erg ziek van worden. De meeste besmette huisdieren hebben geen of slechts milde symptomen. “De grootste zorg is daarom niet de gezondheid van de dieren, maar het potentiële risico dat huisdieren als een reservoir van het virus kunnen dienen en het virus opnieuw in de menselijke populatie kunnen introduceren”, aldus onderzoeker Els Broens.

Ook op dat gebied zijn de eerste resultaten volgens de onderzoekers geruststellend. Positief geteste dieren blijken het virus vrij snel weer kwijt te raken en er zijn volgens de onderzoekers geen aanwijzingen dat het virus onder huisdieren blijft circuleren.

Onderzoeksproject

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht is onderdeel van het grotere onderzoeksproject ‘Fighting COVID-19 in animals and humans, a one health approach’. Verschillende partners werken voor het project samen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De eerste onderzoeksresultaten worden op 9 juli gepresenteerd tijdens het wetenschappelijk congres ‘The European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID). De resultaten van de studie komen later ook online. Dat is nu nog niet het geval omdat de studie nog niet door collega-onderzoekers op kwaliteit is beoordeeld.