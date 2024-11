Universiteit Utrecht roept op tot protest tegen bezuinigingen kabinet

Studenten, medewerkers en het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gaan demonstreren tegen de bezuinigingen in het onderwijs die het kabinet in gedachten heeft. Op 14 november gaan zij de straat op, zegt de onderwijsinstelling. Er wordt gevreesd dat de toekomst van de wetenschap op het spel staat.

Het kabinet is van plan om in totaal 1 miljard euro te bezuinigen op het hoger onderwijs in Nederland. Al per 1 januari van het nieuwe jaar worden er honderden miljoenen euro’s ingehouden op onderwijsinstellingen. Dat heeft ernstige gevolgen, vreest de Universiteit Utrecht.

Toekomst onder druk

Daarom roept de universiteit medewerkers en studenten op om te protesteren. Volgens het College van Bestuur zetten de geplande bezuinigingen de toekomst van Nederland onder druk. “Investeren in wetenschap en innovatie is van groot belang om maatschappelijke veranderingen mogelijk ge maken”, schrijft de universiteit in een bericht. “Een grote opkomst helpt ons om die boodschap kracht bij te zetten.”

Het college zal zelf ook aanwezig zijn tijdens het protest, die onder meer bestaat uit een mars van het Moreelsepark naar het Domplein. Studenten en werknemers kunnen in overleg studeer- of werktijd missen om bij de demonstratie aanwezig te zijn, mits het onderwijs daar niet onder lijdt.