Universiteit Utrecht roept studenten vanwege geweld in Midden-Oosten op om rust te bewaren

Vanwege de geweldsuitbarsting in Israël en de Palestijnse gebieden, en de fricties die daardoor in Nederland kunnen ontstaan, heeft de Universiteit Utrecht besloten haar studenten toe te spreken. “We doen […] een dringend beroep op onze hele gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar.”

Op 7 oktober werd Israël verrast door een aanval van de militante groepering Hamas. Daarbij zouden meer dan 1.300 mensen zijn omgekomen. Israël reageerde met hevige bombardementen op de Gazastrook, waar vervolgens ook weer duizenden slachtoffers zouden zijn gevallen.

Het conflict in dit deel van de wereld duurt al decennia en kent eens in de zoveel tijd een oplaaiing. Iedere keer wanneer zoiets gebeurt zijn de reacties in andere delen van de wereld hevig, zo ook dit keer.

Bezorgdheid

De Universiteit Utrecht (UU) zegt de situatie met grote bezorgdheid te volgen. Het college van bestuur schrijft veel reacties en verzoeken te hebben ontvangen om steun uit te spreken voor een van beide partijen in het conflict. “We begrijpen de oproep tot stellingname. Toch is dat niet onze rol als UU. Wij zijn een universiteit, geen politiek instituut.”

Daarnaast zegt de UU dat er op veel plekken binnen de universiteit wordt gediscussieerd over de situatie en dat dat vaak met respect voor elkaars mening wordt gedaan. “Tegelijkertijd krijgen we ook signalen dat het debat verhardt. We doen daarom een dringend beroep op onze hele gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar.”

Ruimte

Tot slot schrijft de UU dat er binnen de universiteit altijd ruimte is voor verschillende (wetenschappelijke) perspectieven en gevoelens. “Oproepen tot haat, geweld, onverdraagzaamheid of oproepen die anderszins die kaders van de open samenleving overschrijden, passen daar vanzelfsprekend niet bij.”