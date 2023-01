Universiteit Utrecht stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar eigen banden met slavernij

Ook de Universiteit Utrecht (UU) heeft banden met de slavernij, bleek uit een studie uit 2021. Het College van Bestuur (CvB) heeft daarom besloten om een stuurgroep samen te stellen die initiatieven binnen de verschillende faculteiten moet gaan verbinden en zichtbaar moet maken. De stuurgroep krijgt voor dit jaar een budget van 75.000 euro.

Verschillende faculteiten binnen de universiteit gaan op een eigen manier aan de slag met het slavernijverleden van de UU. De activiteiten variëren van een brede discussiebijeenkomst tot het aanstellen van een assistent in opleiding die onderzoek gaat doen.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de Decolonization Group van het Utrecht University Centre for Global Challenges (UGlobe), en het Equality, Diversity & Inclusion (EDI) Office dat samenwerking zoekt met het African and Caribbean Heritage Network in aanloop naar Keti Koti 2023.

Samenwerking

“We wilden als CvB niet dat dit een project zou worden van één faculteit of onderzoeker” legt rector Henk Kummeling uit. “Het moet iets zijn van ons allemaal. Ik ben blij met de manier waarop de faculteiten de handschoen oppakken.”

Kummeling: “Ik begrijp dat er nu ook een roep is om meer coördinatie en samenwerking. Volgende stap is daarom de inrichting van een universiteitsbrede stuurgroep met budget en ambtelijke ondersteuning.” Dit moet helpen bij het organiseren en uitvoeren van de eerder gemaakte plannen.