Universiteit Utrecht stelt maandverband en tampons beschikbaar voor studenten en medewerkers

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen de komende tijd menstruatieproducten krijgen, als ze dat nodig hebben. Op vijf locaties van de universiteit zijn straks tampons en maandverband verkrijgbaar.

Het gaat om een pilot. Tijdens blok 3 en 4 van het academisch jaar zijn de menstruatieproducten op vier servicepunten gratis op te halen. Die zijn te vinden bij de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad, het Educatorium, het Androclusgebouw en in het Victor J. Koningsbergergebouw.

In de Dining Hall aan het Maupertuusplein zijn tampons en maandverband te vinden in een automaat waar verschillende non-food producten te koop zijn, zoals fietslampjes en kladblokjes. Daar worden de menstruatieproducten verkocht voor de inkoopprijs.

Ongemak

“Als Universiteit Utrecht vinden we het belangrijk dat studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen in onze gebouwen”, schrijft de universiteit. “Onverwachts ongesteld worden wanneer je van huis bent, kan ongemakkelijk zijn. Door maandverband en tampons beschikbaar te stellen aan studenten en medewerkers hopen we dit ongemak iets te verlichten.”

De pilot is een initiatief van Lijst VUUR van de Universiteitsraad. “We vonden het bizar dat je naar huis zou moeten als je geen tampon bij je hebt”, vertelt Rémi ter Haar van Lijst VUUR. “Dat wilden we wegnemen. Het mag geen reden zijn dat je als vrouw een werkgroep moet missen, omdat je snel naar huis of naar een winkel moet om tampons of maandverband te halen.”

Met de pilot kijken Lijst VUUR en de Universiteit Utrecht of de service aanslaat. Blijkt dat de studenten en medewerkers van de universiteit enthousiast zijn over de uitgifte van menstruatieproducten, dan wordt de dienst mogelijk voortgezet.

