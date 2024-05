Universiteit Utrecht stelt samen met andere onderwijsinstellingen richtlijnen op voor protesten

Universiteiten en hogescholen hebben richtlijnen opgesteld voor protesten en demonstraties. Dat doen zij naar aanleiding van de pro-Palestijnse demonstraties die afgelopen weken hebben plaatsgevonden op verschillende universiteitsterreinen. Bij de universiteit in Utrecht moest de politie meerdere keren optreden.

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland heeft een demonstratieprotocol opgesteld met richtlijnen voor betogers rondom protestacties. De universiteiten en hogescholen geven aan dat demonstreren mag. “Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van universiteiten en hogescholen. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren”, stellen de overkoepelende organisaties Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.

De afgelopen weken zijn er op meerdere universiteiten in Nederland pro-Palestijnse demonstraties geweest. De betogers eisen dat de Nederlandse universiteiten banden met Israëlische universiteiten verbreken. Ook zijn ze tegen het politieoptreden bij eerdere protesten. In Utrecht moest de politie meerdere keren in actie komen.

Richtlijnen

Demonstreren moet volgens de universiteiten echter wel veilig gebeuren. Daarom komen zij dinsdag met een nieuw protocol. Daarin staat onder andere dat universiteitsbestuurders niet onderhandelen met personen met gezichtsbedekkende kleding. Daarnaast moeten deelnemers van protesten zich kunnen legitimeren. Ook is in de regels opgenomen dat overnachten op de campus niet mag, ook niet in tenten. Bovendien is het bezetten van een gebouw niet toegestaan.

“Het is heel begrijpelijk dat onze studenten en medewerkers zich ernstig zorgen maken om de situatie in Gaza. Protesteren moet daarom ook mogelijk zijn. Tegelijkertijd zijn wij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen en willen daarom nog eens heel duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen”, zegt Jouke de Vries, interim-voorzitter Universiteiten van Nederland.

Universiteiten roepen hun academische gemeenschap op om, naast de protesten, vooral de verbinding te blijven zoeken. De Vries: “Wij kunnen als universiteiten het voorbeeld geven door met het hoofd en met het hart de dialoog te voeren over dit conflict.”