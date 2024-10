Universiteit Utrecht stopt samenwerking met Israëlische partners niet; evaluatie afgerond

Uit evaluatie van Universiteit Utrecht blijkt dat het militaire optreden van Israël in de regio geen reden is om de relatie met een van de Israëlische partners stop te zetten. De universiteit geeft daarmee geen gehoor aan de eis van de pro-Palestijnse demonstranten die eerder dit jaar gebouwen van de universiteit bezetten.

Een van de uitkomsten van de evaluatie is dat de wetenschappelijke kennis uit de lopende onderzoeksprojecten niet relevant is voor de Israëlische defensie-industrie. Daarnaast komt naar voren dat er geen gevoelige informatie staat in de onderzoeksprojecten die militair toepasbaar zijn. Ook blijkt uit de evaluatie dat de kans klein is dat lopende onderzoeksprojecten leiden tot een verslechtering van de mensenrechtensituatie daar.

De universiteit wil daarom blijven samenwerken met de Israëlische instellingen, tenzij samenwerking bijdraagt aan de -continuering van de- cyclus van geweld. In een videoboodschap gaat Henk Kummeling, rector en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, in op de samenwerking met Israëlische organisaties.

Geen boycot

De universiteit discrimineert volgens de rector niet op basis van nationaliteit. Uitzondering hierbij zijn landen of instellingen waartegen sancties van kracht zijn. Kummeling wil dan ook geen boycot van Israëlische instellingen.

Kummeling vertelt in de video verder dat de universiteit meer verantwoording wil afleggen aan de buitenwereld. Zo wil hij transparant zijn over de onderwerpen waarnaar de universiteit onderzoek doet met Israëlische instellingen. Eerder dit jaar publiceerde de universiteit een lijst van samenwerkingsverbanden van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht met Israëlische instellingen.