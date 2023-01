Universiteit Utrecht trekt doctorsgraad uit 2008 vanwege ‘verwijtbare’ en ‘grootschalige’ nalatigheden

De Universiteit Utrecht (UU) heeft een doctorsgraad uit 2008 ingetrokken. Na onderzoek is namelijk gebleken dat het proefschrift dat destijds werd ingeleverd niet voldoet aan onder meer zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid. “Er is sprake van dusdanig verwijtbare en grootschalige nalatigheden dat het proefschrift niet voldoet als een proeve van bekwaamheid om toe te treden tot de professie”, is te lezen op de website van de UU.



Het gaat om een promotie in Utrecht van een buitenpromovendus in 2008. Er zijn bij de UU klachten binnengekomen over de artikelen die samen het proefschrift vormen. De klachten gaan onder meer over de gebruikte data. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit heeft na onderzoek bepaald dat de klachten gegrond zijn.

Rector Henk Kummeling heeft aangegeven dat de kwestie ‘grondig’ is onderzocht en dat de universiteit van deze zaak wil leren. “De UU heeft natuurlijk allereerst besloten de in 2008 gekregen promotiepremie van 93.060 euro terug te storten. Ook hebben we ons afgevaagd hoe dit heeft kunnen gebeuren. Waarom heeft de promotor of promotiecommissie dit niet gezien? En zou zoiets nu nog kunnen gebeuren?”

Aanpassing

Er is volgens de UU sinds 2008 wel het een en ander aangepast waardoor deze fout niet snel nog een keer gemaakt zou kunnen worden. Zo worden nu bijvoorbeeld bij de start van het promotietraject afspraken gemaakt over onder meer het vier ogen-principe.

“We willen dit soort ondeugdelijke promoties niet hebben. In geen enkel vakgebied”, zegt Kummeling. “Daarom hebben we als College van Promoties dit uitzonderlijke besluit genomen over het proefschrift uit 2008. Daarnaast hebben we als College van Promoties met alle decanen vastgesteld en uitgesproken hoe cruciaal het is dat we de huidige regels strikt hanteren.”