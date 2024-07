Universiteit Utrecht verdwijnt van X vanwege desinformatie, nepaccounts en intimidatie

De Universiteit Utrecht (UU) heeft besloten niet langer gebruik te maken van het sociale mediaplatform X. Als reden wordt onder andere de opkomst van desinformatie, nepaccounts en online intimidatie genoemd.

“Dit ondermijnt het vertrouwen in de authenticiteit van interacties op het platform en maakt het moeilijk om constructieve en zinvolle dialogen te voeren”, schrijft de universiteit. Naast deze redenen wordt ook de afname van het bereik op X genoemd. “In de afgelopen jaren is het bereik van de UU op X afgenomen in vergelijking met andere platforms, zoals LinkedIn.”

Andere onderdelen van de universiteit blijven vooralsnog wel actief op X. Dat geldt voor verschillende faculteiten, maar ook voor bijvoorbeeld hoogleraren. Tegelijkertijd worden ‘alle leden van de academische gemeenschap’ aangespoord om de redenen die de universiteit deed besluiten te stoppen met X in overweging te nemen.

Naast de universiteit heeft burgemeester Sharon Dijksma een tijdje terug haar account op X verwijderd.