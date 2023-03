Universiteit Utrecht vernoemd gebouw naar Johanna Hudig op internationale vrouwendag

Het gebouw aan Achter Sint Pieter 200 heet vanaf woensdag het Johanna Hudiggebouw. De Universiteit Utrecht heeft gewacht tot Internationale Vrouwendag om de nieuwe naam bekend te maken. Hudig was de eerste vrouwelijke Nederlandse rechter en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO).

Decaan Janneke Plantenga van de faculteit REBO vindt het mooi om juist vandaag dit nieuws bekend te kunnen maken. “We hebben er enorm voor geijverd om een universiteitsgebouw in de binnenstad naar een vrouw vernoemd te krijgen. Wat mij betreft werd het ook de hoogste tijd.” Het hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid, Ivo Giesen, vertelt: “Johanna Hudig heeft als jonge wetenschapper mede aan de wieg gestaan van ons Willem Pompe Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Als buitengewoon hoogleraar kinderrechten en kinderbescherming was ze al multidisciplinair toen dat nog niet gebruikelijk was.”

Wie was Han Hudig?

Tot 1947 waren er alleen mannelijke rechters, maar daar kwam verandering in met de benoeming van Han Hudig als kinderrechter. In het artikel ‘Portret van Johanna C. Hudig’ in het Nederlands Juristenblad zei Huding over haar werk: “Ik voelde me op de zitting op mijn gemak. Ik luister liever dan ik spreek. Ik bereidde de zitting goed voor maar schortte mijn oordeel op tot ik de mensen zelf had gesproken. Ik was op de zitting geen maatschappelijk werker maar rechter.”

Een andere primeur voor Hudig is haar benoeming tot buitengewoon hoogleraar in het kinderrecht in 1957 bij de toenmalige faculteit Rechtsgeleerdheid van de toen nog Rijksuniversiteit Utrecht.

Renovatie

Het gebouw Achter Sint Pieter 200 wordt momenteel gerenoveerd. De medewerkers van de faculteit Rechtgeleerdheid zullen in de loop van dit jaar weer terugverhuizen naar het pand aan de Achter Sint Pieter. De exacte datum is nog niet bekend.