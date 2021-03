Universiteit Utrecht viert deze week 385e verjaardag

De Universiteit Utrecht viert deze week haar 385e verjaardag. De Dies Natalis – de term voor de verjaardag van onder meer universiteiten – vindt vrijdag 26 maart volledig online plaats. Dit jaar staat de Dies Natalis in het teken van de aftrap van het gezamenlijke 77ste lustrum met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, onder de noemer: morgen maken we samen.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom het lustrum. Zo is donderdag een online collegetour te bekijken met ‘Alumnus van het jaar’ Rutger Bregman, bekend van het boek De meeste mensen deugen.

Tijdens deze collegetour gaat presentator Sofie van den Enk met hem in gesprek over zijn periode in Utrecht, zijn ideeën, idealen en inspiratiebronnen. Te gast is één van de docenten die hem tijdens zijn studententijd heeft geïnspireerd: historicus prof. dr. Beatrice de Graaf.

Vrijdag is de officiële Dies Natalis. De viering start met een welkomstwoord van rector magnificus Henk Kummeling en Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur van UMC Utrecht. Zij gaan in op de manier waarop de universiteit en UMC Utrecht met elkaar verbonden zijn – en met de stad Utrecht. Ook worden vrijdag de prijzen voor de Docent van het Jaar en het Docenttalent van het Jaar uitgereikt.

DUIC sprak rector magnificus Henk Kummeling voor de 121e editie van de DUIC krant. We vroegen hem onder meer naar zijn mening over online onderwijs.

On Friday, 26 March we celebrate our 385th anniversary! Together with @UtrechtsArchief we have selected images of important historical moments to share with you. Did you know since 1836, Utrecht University students have been organising city masquerades 🎭 durings lustra events? pic.twitter.com/lX7JiRq7SV

— Utrecht University (@UtrechtUni) March 22, 2021