Universiteit Utrecht voert ‘lekenpraatje’ in waarmee promovendi hun onderzoek uitleggen in gewone mensentaal

Promovendi aan de Universiteit Utrecht krijgen voortaan de mogelijkheid om een zogeheten ‘lekenpraatje’ te houden. Dit ‘praatje’ is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek in gewone mensentaal te presenteren, zodat het ook voor de leek te begrijpen is.

Hoewel het lekenpraatje op de meeste Nederlandse universiteiten al lange tijd bestaat, was het in Utrecht nog minder gebruikelijk. Dit had logistieke redenen. De meeste onderzoekers willen promoveren in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Met drie of vier promoties per dag is de planning voor deze zaal behoorlijk vol, waardoor er geen ruimte meer was om voorafgaand aan de verdediging van de proefschriften het lekenpraatje te plannen.

Wens promovendi

De behoefte was er echter wel, aldus de Universiteit Utrecht. Promovendi willen vaak aan vrienden en familie laten zien waar ze onderzoek naar hebben gedaan. Daarnaast is het volgens de promovendi de moeite waard om de onderzoeksresultaten aan het brede publiek te presenteren. Het belang van wetenschappelijk onderzoek wordt hiermee onder de aandacht gebracht. Bovendien wordt het onderzoek veelal met publiek geld gefinancierd. Het is dan ook logisch het publiek te informeren over de resultaten, vinden de promovendi.

Op verzoek van de promovendiraad heeft de universiteit daarom opnieuw gekeken naar het invoeren van het lekenpraatje. Met resultaat. Door de planning voor de Senaatszaal om te gooien en in te dikken, is het alsnog gelukt ruimte voor de lekenpraatjes te creëren. Het is aan de individuele promovendi zelf om te beslissen of ze het praatje willen opnemen in hun promotieplechtigheid.

Livestream

Op de website van de universiteit is een agenda met alle promoties te vinden en kunnen de lekenpraatjes via de livestream worden bekeken. Ook is het mogelijk een lekenpraatje bij te wonen in het Academiegebouw. De ruimte in de Senaatszaal is echter beperkt, zo laat de universiteit weten. Er is plek voor maximaal tachtig mensen.