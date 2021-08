Universiteit Utrecht wederom bestempeld als beste onderwijsinstelling van Nederland

De Universiteit Utrecht (UU) is wederom bestempeld als beste universiteit van Nederland in de Academic Ranking of World Universities van de prestigieuze Shanghai Ranking. Op de wereldwijde ranglijst staat de UU op de vijftigste plek.

De Shanghai Ranking wordt sinds 2003 ieder jaar samengesteld. Alle universiteiten ter wereld worden beoordeeld op verschillende disciplines. De Universiteit Utrecht scoort bijvoorbeeld goed op gezondheidswetenschappen, diergeneeskunde en aardwetenschappen.

De UU schommelt sinds 2017 rond de vijftigste plek op de Shanghai Ranking. Vorig jaar stond de universiteit op plek 52, in 2019 was dat de 49e plek, in 2018 plek 51 en in 2017 stond de UU op de 47e plaats.

Top 10

In de top tien van de ranglijst zijn slechts universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te vinden. Zo wordt de lijst aangevoerd door Harvard, gevolgd door Stanford en op de derde plek staat Cambridge.

De Rijksuniversiteit Groningen scoort na de UU het beste van Nederland en daarna de Universiteit Leiden. Bekijk hier de hele ranglijst.