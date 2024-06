Universiteit Utrecht werkt niet meer mee aan ranglijsten maar staat tóch in de QS Ranking

De Universiteit Utrecht (UU) levert geen informatie meer aan voor ranglijsten, maar staat desondanks wel in de nieuwe QS Ranking. Volgens UU hangt het van het beleid van QS af hoe lang de UU nog in de ranglijst verschijnt.

De UU koos er vorig jaar voor om niet te worden opgenomen in de World University Ranking van het Britse tijdschrift Times Higher Education (THE). Reden daarvoor was dat de universiteit vindt dat er te veel nadruk ligt op scoren en competitie, in plaats van op samenwerking.

Toch komt de instelling nog in verschillende rankings voor. Ook in de ShanghaiRanking, CWTS Leiden, NTU en andere rankings komt de Universiteit Utrecht nog steeds voor. De ShanghaiRanking baseert zich bijvoorbeeld niet op aangeleverde informatie, maar op openbare en betaalde bronnen. “Dit verklaart waarom de UU nog steeds op de ranglijst kan staan. In veel opzichten is het onduidelijk hoe deze ranglijsten precies werken, en dit is daar een voorbeeld van.” De UU zegt voor de rankings in ieder geval geen informatie aan te leveren.

Ook vindt de universiteit dat het vrijwel onmogelijk is om de kwaliteit van een universiteit uit te drukken in één getal en dat de rankings vaak samengesteld zijn aan de hand van twijfelachtige methoden. “Onderzoek laat zien dat rankings vaak gebaseerd zijn op gegevens en methoden waar veel op af te dingen valt. Zo moeten universiteiten zelf veel tijd steken in het aanleveren van de juiste informatie en zijn methoden niet transparant.”