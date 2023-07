Universiteit Utrecht wil meer zonnepanelen en tekent voor zonneveld bij Bunnik

De Universiteit Utrecht (UU) wil meer zonnepanelen hebben en omdat daar op het Utrecht Science Park (USP) geen ruimte voor is, tekent de universiteit voor een groot zonneveld in Bunnik. Het elektriciteitsnetwerk van het USP wordt met een directe verbinding van twee kilometer aangesloten op het zonnepark.

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Omdat de energievoorziening van de universiteit 65 procent van de totale CO2-voetafdruk is, ziet de UU zonne-energie als een deel van de oplossing. De meeste gebouwen op het USP hebben al zonnepanelen, maar in de toekomst zijn er veel meer zonnepanelen nodig. Dat past niet op het USP, waardoor de UU heeft besloten om uit te wijken naar Bunnik.

De UU heeft een overeenkomst gesloten met zonneparkontwikkelaar IX Zon voor de rechten om 50 procent van een zonneveld in Bunnik te gaan bouwen. Dat gaat de universiteit vervolgens dertig jaar lang exploiteren, waarbij wordt samengewerkt met Energie Coöperatie Bunnik. Als het park in werking is – naar verwachting in 2025 – wordt zo’n 20 procent van de energie die de UU nodig heeft zelf opgewekt. Nu is dat nog 3 procent. Het hele zonnepark gaat 16 GWh aan duurzame energie opwekken, genoeg om 4.200 huishoudens van stroom te voorzien.

De eerste plannen voor het zonnepark werden al in 2020 met de gemeente besproken en in 2022 is de omgevingsvergunning afgegeven. Omdat in de regio Utrecht sprake is van netwerkcongestie, was lange tijd nog niet duidelijk wanneer er op het elektriciteitsnetwerk genoeg capaciteit beschikbaar zou zijn om het zonnepark aan te sluiten. Stedin heeft eind november vorig jaar gemeld dat dat op korte termijn het geval zou zijn.