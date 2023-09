Universiteit Utrecht wil niet meer in wereldwijde universiteitenranking: ‘Te veel nadruk op competitie’

De Universiteit Utrecht (UU) heeft er dit jaar voor gekozen om niet te worden opgenomen in de World University Ranking 2024. De universiteit vindt onder meer dat er te veel nadruk ligt op scoren en competitie.

De World University Ranking is een jaarlijkse ranglijst die wordt opgesteld door het Britse tijdschrift Times Higher Education (THE) en Elsevier. In de lijst staan jaarlijks honderden universiteiten uit meer dan honderd landen. Dit jaar gaat het om 1.904 universiteiten uit 108 landen.

Vorig jaar stond de UU in de lijst op plek 66. Van de Nederlandse universiteiten stonden alleen Wageningen University en de Universiteit van Amsterdam hoger. Dit jaar kiest de UU er dus voor om geen gegevens aan te leveren. De universiteit is dus ook niet opgenomen in de ranking van 2024. “Een bewuste keuze”, aldus de UU. De universiteit vindt dat er te veel nadruk ligt op ‘scoren en competitie’. “Terwijl we juist willen inzetten op samenwerking en open science.”

De UU vindt daarnaast dat het ‘vrijwel onmogelijk’ is om de kwaliteit van de hele universiteit, met allerlei verschillende opleidingen en vakgebieden, te vangen in één getal. Een derde reden om dit jaar niks in te sturen zijn de gegevens en methoden die de makers gebruiken. Uit onderzoek, dat is gedaan in opdracht van universiteitenvereniging Universiteiten van Nederland, zou blijken dat daar ‘veel op af te dingen valt’. “Er bestaat geen algemeen aanvaard criterium voor het kwantificeren van de totale prestatie van een universiteit”, zo luidt een van de conclusies van het onderzoek.

Samen optrekken

Uiteindelijk hoopt de UU dat universiteiten meer samen gaan optrekken als het gaat om verantwoord omgaan met rankings, wat ook een van de adviezen van de universiteitenvereniging is. “We adviseren studenten om vooral de inhoud en aard van opleidingen te vergelijken en onderzoekers om te kijken naar de aard en kwaliteit van de onderzoeksprogramma’s.”