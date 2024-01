Universiteit Utrecht wil onderwijslocatie bouwen in bestaande en nieuwe panden aan voet Domtoren

Midden in het centrum van Utrecht, aan de voet van de Domtoren, gaat de Universiteit Utrecht (UU) een nieuwe onderwijslocatie bouwen. Het idee is dat meerdere panden worden samengevoegd en er ook nieuwbouw komt. Het voorlopige ontwerp van het Anna Maria van Schurmangebouw publiceerde de universiteit deze week.



Het gebouw, vernoemd naar de eerste vrouwelijke studente van de UU, combineert vier panden met een hoofdingang aan Achter Sint-Pieter. Maar zover is het nog niet: het project bevindt zich nog in de voorlopige ontwerpfase, en pas na beoordeling van de UU en input van omwonenden kan er een definitief ontwerp worden gemaakt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Verbinding met omgeving

Voor het onderwijscentrum worden drie rijksmonumentale panden gerenoveerd en herontwikkeld. Het vierde gebouw, dat stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een atrium met een houten boogstructuur verbindt de vier panden.

Het doel is om een complex te realiseren dat ‘nadrukkelijk verbonden is met de straat en onderdeel uitmaakt van de binnenstad’. Aan de zijde van de Dom komt ook een entree, welke moet worden benadrukt door een tuinpoort. Met de bouw van het pand wordt her en der een knipoog gegeven aan het verleden; op de plek van de hoofdingang heeft vroeger namelijk ook een muur met poort gestaan. Ook de nieuwbouw ‘refereert aan de oorspronkelijke bebouwing in de straat’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Duurzaamheid en circulariteit

Tijdens de bouw van het pand, en wanneer het pand in gebruik is, staan duurzaamheid en circulariteit centraal. “Het Anna Maria van Schurmangebouw wordt dan ook ontworpen op gesloten kringlopen van energie, water, afval en materiaal”, is te lezen op de website van de universiteit.

Ook wordt geïnventariseerd welke materialen hergebruikt kunnen worden uit de bestaande gebouwen -iets wat de universiteit al vaker heeft gedaan. Los van een onderwijsfunctie, moet het gebouw in de toekomst op meerdere manieren gebruikt worden. Welke opleidingen er uiteindelijk in het pand gehuisvest worden, is nog niet bekend.