Universiteit Utrecht wordt strenger in samenwerkingen met fossiele industrie

De Universiteit Utrecht gaat strenger controleren wat voor samenwerkingen het instituut aangaat met de fossiele industrie. Dit gebeurt nadat er is overlegd met medewerkers en studenten.

De Universiteit Utrecht (UU) wil alleen nog maar gaan samenwerken met fossiele bedrijven en organisaties als die zich ‘intensief en aantoonbaar inzetten voor versnelling van de energietransitie, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.’ Hiervoor worden nu speciale richtlijnen bedacht.

Er is al langer discussie over onderzoeks- en onderwijsinstellingen die samenwerken met bedrijven die investeren in de fossiele industrie. Ook bij de UU werd al meermaals door studenten gedemonstreerd tegen dit soort samenwerkingen. De UU laat nu dan ook weten: “De afgelopen maanden is er in de samenleving en binnen de Universiteit Utrecht gesproken over samenwerking met de fossiele industrie.” Daaruit zijn de strengere normen gekomen.

In de praktijk komt het erop neer dat er strengere criteria komen om zodoende samenwerkingen met fossiele bedrijven en organisaties kritisch te beoordelen. Ook komt er een interne ethische toetsingscommissie, die komt om de hoek als de checklist met criteria onvoldoende duidelijkheid geeft.

Wat ziet de UU als fossiele industrie?

“Bedrijven die zelf olie of andere fossiele brandstoffen produceren, of chemische bedrijven met een sterke affiniteit met de productie van deze fossiele brandstoffen.”