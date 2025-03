Universiteiten en Hogeschool Utrecht willen dinsdag openblijven ondanks staking

Het personeel van de Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit voor Humanistiek (HvU) staken dinsdag 11 maart tegen de onderwijsbezuinigingen van het kabinet. Ook studentenorganisaties scharen zich achter dit protest. De UU en de HU laten weten dat het onderwijs wel zoveel mogelijk doorgaat.

Het bestuur van de UU zegt achter het doel van de estafettestaking te staan, maar dat het andere voorkeursmiddelen heeft om de politiek te bereiken. Het bestuur wil voorkomen dat de universiteit dichtgaat “en dat studenten daar de dupe van worden”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “We hopen dat iedereen dit voor ogen houdt en dat we samen een krachtig signaal af kunnen geven.”

“We zijn vóór protest tegen de bezuinigingsplannen”, zegt Pijpers. “We juichen dus het toe dat studenten en medewerkers zichtbaar in actie komen. Als bestuurders doen we dat ook, bijvoorbeeld door in gesprek te blijven gaan met bewindslieden en beleidsmakers in politiek Den Haag. Die acties versterken elkaar.”

Bij de hogeschool zegt de leiding begrip te hebben voor studenten en medewerkers die zich willen uitspreken tegen de bezuinigingen. Wel wil ook de HU het onderwijs zoveel mogelijk laten doorgaan.

Vakbonden roepen op tot staken

Aan de andere kant roepen WOinACTIE en studentenvakbond VIDIUS op wel te staken. “Met de huidige bezuinigingen zal de werkdruk voor docenten enorm toenemen, en de kwaliteit van het onderwijs zal flink dalen”, de voorzitter van VIDIUS, Luuk Bruijnen. “We moeten deze aanval op het onderwijs samen bestrijden, studenten en docenten.”

Het protest start dinsdag om 10.00 uur met een manifestatie op het Domplein. Om 11.00 uur volgt een mars door de binnenstad.

Estafette

De staking maakt onderdeel uit van een estafettestaking. Ook in Leiden, Nijmegen, Amsterdam, Groningen en Enschede wordt deze maand gestaakt. Eind vorig jaar demonstreerden ook al 25.000 mensen op het Malieveld. Een deel van de bezuinigingen werd naar aanleiding van dit protest teruggedraaid.