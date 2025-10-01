Universiteitsgebouw 24 uur bezet; sfeer is gemoedelijk

De bezetting van het universiteitspand aan Drift 25 is vierentwintig uur na de inname nog steeds gaande. Pro-Palestina-demonstranten namen het pand maandagochtend in. Net als tijdens vorige bezettingen zeggen ze pas te vertrekken als aan hun eisen wordt voldaan.

Dinsdagochtend is de sfeer in de straat gemoedelijk. Er wappert een spandoek en twee Palestijnse vlaggen. Twee demonstranten zetten tafels neer met daarop stickers en flyers met informatie over de actie, en pauzeren voor een kopje koffie. Drie andere demonstranten zitten in de ochtendzon op het trappetje bij de voordeur. Op de deur zelf zijn twee A4’tjes geplakt met daarop de eisen.

Het gaat om dezelfde eisen als de vorige keren; ‘zo moet de UU alle banden verbreken met Israëlische universiteiten en instituties, moet de UU de genocide op de Palestijnen veroordelen, moet de universiteit de Palestijnen die zich verzetten tegen de bezetting van Israël erkennen en steunen, en moet de UU andere Nederlandse universiteiten aansporen hetzelfde te doen’.

Communicatie

Binnen en buiten het pand zijn 70 tot 120 mensen aanwezig. Hoeveel demonstranten in het pand overnacht hebben, is nog niet naar buiten gebracht. “Het is niet de beste plek om te slapen, maar het gaat prima”, zegt Leah, die namens de demonstranten het woord voert.

“De universiteit heeft laten weten dat ze een gesprek achter gesloten deuren willen voeren”, vertelt Leah. “We denken er nog over na of we dat gaan doen. Het liefst spreken we publiekelijk, zodat iedereen erbij kan zijn.” Volgens de woordvoerder is er minder communicatie met de universiteit dan tijdens de vorige bezettingen. “We hebben sinds gisteren geen contact meer gehad”, zegt Leah dinsdagochtend.

Nieuwe regels

Veel eerdere bezettingen werden op de eerste dag ontruimd door de mobiele eenheid. Dit is in sterk contrast met de rust waarmee de demonstranten nu voor het pand zitten, en naar binnen en buiten lopen.

In de zomer van dit jaar heeft de Universiteit Utrecht aangegeven de regels voor demonstraties in de gebouwen van de onderwijsinstellingen te versoepelen. Zo waren bezettingen eerst altijd verboden, maar dat is nu niet meer het geval.

Hoewel het pand dus niet op de eerste dag ontruimd is, vraagt Leah zich af of de universiteit hun bezetting lang zal gedogen. “We houden ons niet strikt aan de gestelde voorwaarden. Onderdeel van de nieuwe regels is dat er ieder uur beveiliging langs mag komen. Dat laten we niet toe.”

