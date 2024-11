Universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht ontruimd; meerdere activisten aangehouden

Het gebouw van de Universiteit Utrecht (UU) aan de Drift is ontruimd door de politie. Meerdere pro-Palestina demonstranten zijn daarbij aangehouden.

Terwijl de Universiteit Utrecht een open dag had, heeft een groep pro-Palestina demonstranten het gebouw aan de Drift 13 bezet. Uit voorzorg had de universiteit haar andere panden in de straat op slot gedaan.

Aan het eind van de middag kwam een vertegenwoordiger van de UU om met de activisten te spreken. In dat gesprek werd gezegd dat de eisen van de demonstranten, die onder meer bestonden uit het verbreken van alle banden met Israël, niet werden ingewilligd.

Daarop besloten de demonstranten in het pand te blijven. Aan het begin van de avond kwamen meerdere agenten, waaronder de Mobiele Eenheid, en werd het pand ontruimd. Meerdere activisten die in het pand waren, werden een stadsbus ingedragen.

Daarna ontstond wat tumult tussen de politie en sympathisanten op straat. Uit die groep werden vervolgens nog een aantal mensen aangehouden. De politie laat via X weten dat er drie personen zijn gearresteerd.