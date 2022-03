Unmute Us presenteert ‘Kieswijzer’ over festivals en evenementen in Utrecht

Unmute Us, de organisator van protestmarsen voor het openen van de evenementensector ten tijde van de coronalockdown, heeft een ‘Kieswijzer’ gepresenteerd. Daarin laten zij van verschillende Utrechtse partijen weten wat hun houding is ten opzichte van de festival- en evenementenbranche in de stad.

Utrechtse partijen krijgen in de Kieswijzer een positieve, neutrale of negatieve houding tegenover festivals en evenementen toebedeeld. Die is gebaseerd op hun antwoorden op een enquête van de organisatie Unmute Us. Ook de enquête en de antwoorden zijn terug te lezen op de website.

Zo wordt er de partijen gevraagd of zij voor meer of minder festivals in de stad zijn. Ook zijn er vragen over de locaties waar de festivals en evenementen moeten komen, en of er strengere regels met betrekking tot de natuur of geluid moeten komen.

‘Extra natuureisen’

Eén van de partijen die een ‘negatieve’ houding ten opzichte van de festivals en evenementen in de stad aanneemt, is de SP. “De SP ziet graag een vermindering van het aantal festivals, met name in de Utrechtse binnenstad. De partij vindt bovendien dat het geluidsniveau naar beneden dient te worden bijgesteld en dat er extra natuureisen voor evenementen moeten worden aangedragen.”

De Utrechtse partij Student en Starter staat ‘positief’ tegenover de initiatieven. “Student en Starter beschouwt muziekevenementen en de nachtcultuur als waardevolle aspecten van het culturele aanbod in Utrecht en streeft daarom naar een gerichte nachtvisie en kortere lijntjes tussen de nachtcultuur en de gemeente.”

