Update: 24-jarige vermiste vrouw uit Utrecht in goede gezondheid aangetroffen

De 24-jarige vrouw uit Utrecht die sinds maandag 16 januari was vermist is weer terecht. Volgens de politie is zij in goede gezondheid aangetroffen.



De vrouw was maandag 16 januari rond 09.45 uur voor het laatst gezien in de Utrechtse buurt Hoograven. Waar zij daarna naartoe is gegaan is niet bekend.

De politie had zaterdag een oproep geplaatst waarin mensen met meer informatie over de vermissing van de vrouw werden opgeroepen zich te melden.

Zaterdagavond liet de politie weten dat zij weer in goede gezondheid was aangetroffen.