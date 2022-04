Update: Tot ten minste 20.00 uur geen treinverkeer vanwege ‘grote problemen’ bij NS

Vanwege een technische storing rijden er geen treinen van NS en ook is er geen actuele reisinformatie. De vervoersmaatschappij zegt te kampen met ‘grote problemen’ die tot ten minste 20.00 uur duren. Eerder werd nog gezegd dat de storing in ieder geval tot 17.00 uur zou duren.



Waardoor de storing is veroorzaakt is niet bekend. NS adviseert reizigers naar andere opties te zoeken om naar de plek van bestemming te komen.

Daarnaast waarschuwt NS dat in de reisplanners geen vertragingen en uitgevallen treinen worden weergegeven. “Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven”, is te lezen op de website van de vervoersmaatschappij.

NS zegt hard te werken aan herstel, maar dat nu nog niet is te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Treinen van regionale vervoerders rijden wel. “Hoewel ook daarbij geen actuele reisinformatie gegeven kan worden”, aldus NS.

