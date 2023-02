De 52-jarige man uit Utrecht die sinds vrijdagochtend was vermist is weer terecht. De politie zegt dat hij zich heeft gemeld.



De man was sinds vrijdag 3 februari rond 11.00 uur vermist. Hij was voor het laatst gezien aan de Herderlaan in de Utrechtse buurt Halve Maan.

Inmiddels is de man weer terecht. De politie laat via sociale media weten dat hij zich heeft gemeld. “Dank voor het uitkijken en delen“, aldus de politie.