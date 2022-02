Update: Vermiste jonge moeder en kind weer terecht

De 18-jarige moeder en haar kind die sinds vrijdagmiddag vermist waren zijn weer terecht. Ze zijn volgens de politie in goede gezondheid aangetroffen in België.

De politie sprak van een ‘urgente vermissing’ en zei met spoed op zoek te zijn naar de jonge moeder en haar kind. Beiden waren vrijdagmiddag nog gesignaleerd op station Utrecht Centraal.

Inmiddels is bekend dat zowel de moeder als haar kind in goede gezondheid zijn aangetroffen in België. “We danken iedereen voor het meedenken en meekijken”, aldus de politie.

Vrijdag vroegen we aandacht voor de urgente vermissing van een moeder en jong kind vanuit Groesbeek. Zij zijn vanochtend in goede gezondheid aangetroffen in België. We danken iedereen voor het meedenken en meekijken. Hiermee eindigt onze berichtgeving over de zaak. ^SV — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) February 12, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.