Update: Vermiste vrouw (35) uit Utrecht in ‘zeer kritieke’ toestand gevonden in Assen

De 35-jarige vrouw uit Utrecht die sinds Koningsdag was vermist is volgens de politie in ‘zeer kritieke’ toestand gevonden in Assen. Eerder werd gezegd dat ze in ‘zorgelijke toestand’ was vertrokken.

De vrouw werd zaterdag voor het laatst gezien op de Lange Viestraat in het centrum van de stad. Om dat tijdstip waren er in de binnenstad allerlei festiviteiten vanwege Koningsdag. De politie liet zaterdagavond rond 19.40 uur weten op zoek te zijn naar de vrouw nadat ze door haar familie als vermist was opgegeven.

“Ze is in zorgelijke toestand vertrokken en zaterdag om 12.00 uur voor het laatst gezien op de Lange Viestraat in Utrecht”, schreef de politie op X. Zondagochtend liet de politie rond 11.45 uur via datzelfde medium weten dat ze was gevonden. “De vermiste vrouw is gisteravond in Assen in zeer kritieke toestand gevonden”, is te lezen in het bericht.