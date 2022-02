‘Urgente vermissing’; jonge moeder en kind voor het laatst gesignaleerd op Utrecht Centraal

De politie zei zaterdag met spoed op zoek te zijn naar een 18-jarige moeder en haar kind. Vrijdagmiddag werden zij nog gesignaleerd op station Utrecht Centraal.



Update: Zowel de moeder als het kind zijn in goede gezondheid aangetroffen in België.

De jonge moeder en haar baby van enkele maanden oud komen uit het Gelderse Groesbeek. Vrijdagmiddag had zij nog uitgecheckt op Utrecht Centraal. Mogelijk was hier een andere jonge vrouw bij aanwezig.

De politie sprak van een ‘urgente vermissing’. Waarom er voor deze classificatie werd gekozen is niet bekend.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.