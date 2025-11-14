USC-studenten halen recordbedrag op in glazen huis voor Prinses Máxima Centrum: ‘Het waren vier dagen met weinig slaap’

Zes studenten van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) hebben 27.285,76 euro ingezameld voor de kinderoncologie-afdeling van het Prinses Máxima Centrum. Dit deden zij door zich vier dagen lang op te sluiten in een glazen huis op het Janskerkhof en non-stop radio-uitzendingen te maken.

Tussen de kerstbomen, op een druilerig en regenachtig Janskerkhof, wordt de boel inmiddels weer opgeruimd en is er bijna niet meer te zien wat er hier de afgelopen week plaatsvond.

Van maandag 10 november tot en met donderdag 13 november stond er op het plein een groot glazen huis, waarin zes studenten van het Utrechtsch Studenten Corps zich opsloten om non-stop radio-uitzendingen te maken en op deze manier geld ophaalden voor het goede doel: het Prinses Máxima Centrum.

Slapen in een container

De jongens mochten af en toe het glazen huis verlaten, maar dan alleen om dingen te regelen voor het terras dat ernaast was opgebouwd. USC-rector Cas Moerdijk legt uit dat deze was opgebouwd om extra geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. “De opbrengst van de drankjes ging allemaal naar het goede doel”, vertelt Cas.

Tijdens deze vier dagen sliepen de studenten in een container, die ook op het Janskerkhof stond. “Het waren vier dagen met weinig slaap, maar daar konden ze hier gelukkig wel goed tegen”, zegt Cas lachend.

Recordbedrag

De glazen huis-actie, die sinds 2019 jaarlijks wordt georganiseerd door de USC-studenten, had dit jaar het doel om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. En dat inzamelen is gelukt: de studenten hebben een totaalbedrag van 27.285,76 behaald, het hoogste bedrag tot nu toe. “Je merkt ook dat het ieder jaar een soort strijd is om de vorige groep te verslaan”, vertelt Cas.

Al het geld gaat naar ‘Maximaal Bewegen’, een programma van het Prinses Máxima Centrum dat kinderen met kanker helpt om ook tijdens hun behandeling te blijven sporten.

Het goede doel verschilt per jaar, legt Cas uit. “De groep mag zelf uitkiezen voor welk goed doel zij geld willen inzamelen.” Vorig jaar koos de groep bijvoorbeeld voor Stichting Jarige Job.

30.000 euro

Volgens Cas was het doel van de jongens om 30.000 euro op te halen. Ondanks dat dit doel niet is behaald, zijn de jongens erg blij met hun prestatie. “Ze hebben heel erg genoten”, zegt Cas trots.