Utrecht 2022 in foto’s: DUIC Fotografisch Jaaroverzicht

DUIC maakt graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website, Instagram en de krant laten we deze ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar ook gewoon mooie beelden van Utrecht. Hier een greep uit het jaar 2022. Foto’s gemaakt door Robert Oosterbroek en Bas van Setten.

19 januari

Verschillende culturele instellingen openden de deuren uit protest tegen de coronamaatregelen.

24 februari

Waar mensen zijn, is afval. En waar aan de grachten afval is, is de afvalboot. We voeren een ronde mee.

9 maart

Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte kwam er een gigantische vluchtelingestroom op gang. Ook in Utrecht werd in allerlei plekken georganiseerd waar vluchtelingen terechtkonden, zoals in de Jaarbeurs.

16 maart

We mochten weer stemmen, en dat deden we minder massaal dan andere jaren. 56,4 procent kwam opdagen, en de meeste stemmen gingen naar GroenLinks.

30 maart

Het was erg spannend voor Mischa toen hij voor het eerst bij zijn nieuwe school in aankwam. Zes weken eerder ging hij nog naar de klas in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Nadat de oorlog uitbrak vluchtte hij samen met zijn moeder het land uit.

30 maart

Twee weken na de verkiezingen kon de nieuwe gemeenteraad aan de slag.

4 mei

Honderden mensen kwamen tijdens de Dodenherdenking samen op het Domplein om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en van vredesoperaties daarna. Na twee jaar kon het publiek woensdag weer massaal aanwezig zijn.

14 mei

Allerlei liefhebbers van treinen reden mee met de laatste ritten over het historische kruispunt bij Blauwkapel in Utrecht. De gelijkvloerse kruising was een van de laatste in zijn soort: twee sporen kruisen elkaar op een manier die uniek is in de spoorwereld. Er kleefden echter ook nadelen aan.

21 mei

De reconstructie van de Stadskraan onderweg naar de eindbestemming bij de Monicabrug Utrechters volgden de reis van het 30 ton zware gevaarte op de voet.

3 juni

Duizenden mensen kwamen samen om de start van Utrecht 900 Jaar te vieren. Het hoogtepunt van de start van de vieringen was het optreden van Kensington en stadsbeiaardier Malgosia Fiebig vanaf de Domtoren.

13 juni

Bij het Stadskantoor was een gevelinspecteur vast komen te zitten in de buitenlift. Hulpdiensten rukten uit om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

16 juni

Jonge patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kregen bijzonder bezoek. Het Franse paard met de naam dr. Peyo graasde voor de ingang van het kinderziekenhuis. Patiënten gingen naar buiten om met het paard te knuffelen en zo even te vergeten dat ze ziek zijn.

3 augustus

Een elektrisch voertuig belandde in het water van de Tolsteegsingel. Het ging om een bedrijfsauto van de gemeente. De bergers mochten van geluk spreken, het was een tropisch warme dag.

19 augustus

De Vuelta ging van start met een ploegentijdrit door de stad. Het sportevenement was een waar feestje in de stad.

5 september

Deinend in de wind ging de hangbrug voor de hoogste muurschildering van Utrecht tientallen keren de hoogte in. Op veertig meter was het uitzicht prachtig, maar last van hoogtevrees moesten de schilders niet hebben.

11 september

Het openingsfeestje van de singel was twee jaar uitgesteld geweest vanwege corona, maar het evenement kon dit jaar eindelijk doorgaan.

7 oktober

Deze twee kampeerders liggen in een tent, maar ze liggen ook in de hal van de Centrale Bibliotheek. Tientallen kinderen mochten de nacht doorbrengen in het boekenpaleis aan de Neude.

12 oktober

Deze muurschildering van De Strakke Hand is prachtig, maar kwam vooral in het nieuws omdat er iets ontbrak. Dat waren de tepels. Het Diakonessenhuis liet twee tepels verwijderen bij het ontwerp van een grote muurschildering die op het ziekenhuis wordt gemaakt. Het zorgde voor de nodige discussie.

27 oktober

Een van de grootste verkeersaders van de stad werd afgesloten. 30.000 auto’s rijden er dagelijks over de Marnixlaan, maar die moesten een andere route zoeken. De weg en kruisingen worden omgetoverd tot de Westelijke Stadsboulevard, een project dat meerdere jaren gaat duren om af te ronden.

14 december

De wedstrijden van het Marokkaanse eftal op het WK-voetbal zorgde voor de nodige vreugde, maar ook voor ongeregeldheden in Lombok. De politie werd meerdere avonden bekogeld met zwaar vuurwerk.