Utrecht 2023 in foto’s: DUIC Fotografisch Jaaroverzicht

DUIC publiceert graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website, Instagram en de krant laten we deze ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar ook gewoon mooie beelden van Utrecht. Hier een greep uit het jaar 2023. Foto’s gemaakt door Robert Oosterbroek en Bas van Setten.

6 februari

Bergen vuilniszakken, doordrenkt karton en pikkende meeuwen; het vuilnis stapelde zich op in de binnenstad van Utrecht. Medewerkers van Stadsbedrijven staakten om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Het gevolg was al na één dag goed te zien; de straten raakten bevuild.

15 maart

Driemaal mocht er gestemd worden in 2023; voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en de Tweede Kamer. Deze foto is gemaakt tijdens de eerste twee verkiezingen, die tegelijkertijd werden gehouden. Als vanouds veranderden scholen, gymlokalen, kerken en buurthuizen weer in democratische paleizen.

30 maart

Tijdens een emotionele bijeenkomst overhandigden omwonenden van de Vleutenseweg een petitie aan de wethouder en gemeenteraad. Een paar dagen eerder was op die straat een 7-jarig meisje overleden bij een ongeval, haar 5-jarig broertje raakte zwaargewond. Bewoners maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid van de weg en ook uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de weg een stuk veiliger kan.

19 april

De werkzaamheden in de Haverstraat en de Oudegracht waren zeker vervelend voor omwonenden, maar het zorgde ook voor een uniek kijkje onder de grond. Kabels, leidingen en unieke grachtenkelders lagen allemaal open. Tijdens de werkzaamheden werd zelfs een spookkelder ontdekt, een kelder waar niemand het bestaan van wist.

20 april

Een fikse brand legde het voormalig Informatiecentrum Leidsche Rijn in de as. In het pand lag het archief van de ontwikkeling van de Vinex-wijk. Door de brand was onmiskenbaar een stuk geschiedenis van de wijk verloren gegaan.

02 mei

Naast mensen en dieren kunnen ook bomen een vaccin krijgen om te voorkomen dat ze ziek worden of sterven. Dat gebeurde ook in Utrecht. Zo’n 2.750 exemplaren kregen in 2023 een injectie tegen de iepenziekte.

6 mei

Met een demonstratieve rave door Utrecht vroegen zo’n 1.300 feestgangers aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. De deelnemers aan de optocht menen dat in het steeds voller wordende Utrecht altijd ruimte moet blijven voor creatieve ‘rafelranden’ om zo onafhankelijke kunst en cultuur te bevorderen.

16 mei

Er werd eerder al een beeldje gevonden in de grond van het voormalige parkeerterrein bij de Jaarbeurs, en niet veel later een heuse steenfabriek. Hoe oud het bouwwerk is, was niet direct met zekerheid te zeggen. Mogelijk was de fabriek al 300 jaar oud. Na het onderzoek werd alles weer afgedekt waarna het terrein een nieuwe invulling kan krijgen.

03 juni

De zon scheen, en er waren tienduizenden feestgangers op de been. De Utrecht Pride was weer een groot feest.

14 juni

Grasmaaien voor gevorderden. In Stadion Galgenwaard moesten de hele grasmat en alle systemen die daaronder liggen vervangen worden. De mat die er lag werd al bijna 25 jaar gebruikt – niemand wist overigens hoe lang precies. Het werk werd groots aangepakt en het ging om een forse investering, maar volgens de financieel directeur was het nodig om tot de ‘subtop’ te behoren.

27 juni

Wie een verticale tuin heeft, heeft abseilende hoveniers nodig. De hangende hoveniers gaan al het groen aan de nieuwe toren Wonderwoods onderhouden. Met honderden bomen en duizenden planten zullen ze genoeg werk hebben.

30 juni

Met een zogenoemd plengoffer – een ritueel – startte de onthulling van het Slavernijmonument in het Griftpark. Het monument staat symbool voor het trans-Atlantisch slavernijverleden van Utrecht. De onthulling vond plaats tijdens Keti Koti.

13 augustus

Enkele panden aan de Croeselaan, die op de nominatielijst staan om gesloopt te worden, werden afgelopen jaar gekraakt tijdens het Woonprotest. De krakers lieten weten tegen de sloop van de sociale huurwoningen te zijn en tegen leegstand. De actievoerders vertrokken na ongeveer twee weken, toen duidelijk werd dat de gemeente statushouders tijdelijk gaat opvangen in de woningen.

30 augustus

Elk jaar komen er wel wat muurschilderingen bij, een bijzondere in 2023 was het exemplaar aan het Westplein. Het werk moet het belang van de Grondwet benadrukken en in het bijzonder artikel 1. Het idee komt van twee rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht. Vorig jaar bestond de Grondwet 175 jaar.

24 september

Zestien teams van drie dansers namen het tijdens de finale van Freedom City tegen elkaar op in 3vs3 open-style battle. Tijdens de battles – waarin twee teams rechtstreeks de strijd met elkaar aangaan – mogen de deelnemers alle dansstijlen gebruiken om de jury en het publiek voor zich te winnen.

03 oktober

In de Lange Viestraat, waar ruim tien jaar lang een regenboogpad lag, ligt nu een pad in de kleuren van de LHBTIQ+-vlag. Het is een modernere versie, waardoor nog meer doelgroepen aangesproken moeten worden.

09 november

Een 180 jaar oude treurbeuk is omgevallen op begraafplaats Soestbergen. De beeldbepalende boom, die geliefd was bij bezoekers en personeel van de begraafplaats, viel waarschijnlijk om door harde wind en de vele regen die de dagen voor het incident was gevallen.

09 november

De aanslagen in Israël en de oorlog tussen Israël en Hamas maakten ook in Utrecht een hoop emoties los. Er werden verschillende demonstraties georganiseerd, waaronder op het centraal station, waarmee werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren.

23 november

Honderden mensen kwamen bijeen rondom het Stadhuis. De actie was een tegenreactie op de verkiezingswinst van de PVV. De betogers gingen enkele rijen dik rondom het Stadhuis staan en riepen ‘You are not alone’. De aanwezigen spraken van een solidariteitsactie tegen uitsluiting en discriminatie.

16 december

Geen jaar zonder klimaatprotesten – in december werd de Daalsesingel geblokkeerd door activisten van Extinction Rebellion en Scientis Rebellion. De blokkade hield een groot deel van de dag stand. De politie greep niet in en de gemeente had omleidingsroutes ingesteld.