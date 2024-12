Utrecht 2024 in foto’s: DUIC Fotografisch Jaaroverzicht

DUIC maakt graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website, Instagram

en de krant laten we zo ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar ook gewoon mooie beelden van Utrecht. Hier een kleine greep uit het jaar 2024.

23 februari

Tijdens de Motorbeurs rijden The Lucky Daredevils met hun motoren over The Wall of Death. Het is van oudsher een kermisattractie waarin rijders op de motor of kart in een grote tonvormige baan rijden. De snelheden zijn hoog, en er is flinke balans nodig om de voertuigen tegen de wand op te krijgen.

17 maart

Het hele Vredenburg staat vol met kinderschoenen. Tijdens de actie werd stilgestaan bij de duizenden kinderen die sinds 7 oktober vorig jaar omkwamen in Gaza. Ook werden via een luidspreker de namen opgenoemd van de kinderen die zijn omgekomen in de oorlog.

16 april

Dit is de laatste fase van het herstel van de werfkelders rond de Stadhuisbrug. Door de hele binnenstad worden al jaren op deze manier stukken straat opengebroken. Niet alleen aan de bovenkant van de werfkelders wordt gewerkt, ook van binnen worden de historische constructies gerestaureerd.

8 mei

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten een universiteitsgebouw aan de Drift. Ze eisen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Gesprekken tussen de demonstranten en de universiteit leiden niet tot een overeenkomst en het pand wordt even later ontruimd door de politie.

11 mei

Actievoerders kraken twee panden aan de Biltstraat. Ze willen aandacht vragen voor de leegstand in de stad, en protesteerden tegelijkertijd tegen het kraakverbod. De kraak werd bekendgemaakt tijdens de Rave voor de Rafelranden – een demonstratieve muzikale optocht door de stad.

1 juni

Boten met daarop de meest kleurrijke personen zijn ook dit jaar weer in de stad te zien tijdens Utrecht Pride. Ondanks het gebrek aan zonneschijn staan er ook deze editie weer duizenden mensen op de kade te kijken. Ook voor Paardenveld werd flink gefeest, en dat is te zien aan de bekertjes.

15 juni

De oude atoombunker van KPN is omgetoverd tot vijver. De bunker was onderdeel van het KPN-kantoor, maar toen dat werd gesloopt bleek het beton te dik om makkelijk weg te halen. Op het terrein staat nu de Kwekerij, een wooncomplex voor studenten en starters.

20 juni

Na jaren van renovatie, worden de Steigers rondom de Domtoren dit jaar langzaam afgebouwd. Voor de 100 meter hoge steigers waren speciale steunbalken nodig, die wel dertig meter lang waren. Hier wordt een grote steunbalk weggetakeld, een operatie waarvoor ook het Domplein deels was afgezet.



29 juni

Er komt mogelijk een nieuwe aanvliegroute voor Schiphol, waardoor de vliegtuigen ook over Utrecht vliegen. Actievoerders vrezen voor een toename van geluidsoverlast en de schade aan het milieu door de groei van de luchthaven. Meerdere sprekers, onder wie de Tweede Kamerleden Olger van Dijk (NSC) en Ines Kostić (PvdD) spreken de menigte toe.

3 juli

Drie orkesten laten van zich horen in de centrale hal van het stadhuis. Dit doen ze uit protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op amateurkunst. Het plan was eerst om voor de ingang van het stadhuis te staan, maar vanwege de regen mag het protest binnen plaatsvinden.

6 juli

Pro-Palestijnse demonstranten blokkeren de ingang van de Kromhout Kazerne. Volgens hen worden hier wapens aan Israël verkocht waarmee mensenrechten worden geschonden tijdens de oorlog in Gaza. Een paar demonstranten klommen op het dak op met een spandoek waar ‘Genocide’ opstond.

24 juli

Ook dit jaar verfraaide De Strakke Hand onze stad met hun schilderingen. Omwonenden van deze warmtebuffer stoorden zich aan het witte blok waarin tijdelijk warmte wordt opgeslagen. Een rond canvas is voor de schilders een unieke uitdaging – het is zeventien meter hoog en zestig meter breed.

24 augustus

Aan het begin van het schooljaar staan steevast duizenden eerstejaarsstudenten van buiten de Europese Unie in de rij voor hun verblijfsvergunning. De IND kreeg dit jaar 17.187 aanvragen voor een zogenoemde verblijfsvergunning studie. Per dag kunnen zo’n zevenduizend verblijfsdocumenten uitgegeven worden.

6 september

De grootste warmtepomp van Nederland staat in Overvecht. Het complex, dat voornamelijk bestaat uit buizen, gebruikt onder meer warmte van de naastgelegen waterzuiveringsinstallatie als energiebron. De warmtepomp kan theoretisch zo’n 20.000 huishoudens voorzien van warm water.

22 september

Utrecht is weer het toneel van de strijd tussen internationaal danstalent. Het slotstuk vindt plaats in TivoliVredenburg dat wordt omgetoverd tot een arena van energieke dans-battles en explosieve optredens. Het is de apotheose van het Freedom City Festival.

4 oktober

De Domtoren is omgetoverd tot tattoostudio. Er zijn meer dan 900 aanmeldingen, en uiteindelijk is plek voor 230 gegadigden. Zij kunnen kiezen uit verschillende ontwerpen van het symbool van de stad. Verschillende artiesten van Priktattoo zijn tot 01.00 uur bezig om liefhebbers te voorzien van een Domtoren-plaatje.

14 oktober

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein is per direct gesloten wegens scheuren in de constructie. Snel bleek dat er nog ruim 1.000 fietsen binnen staan. Dit leidt tot grote onvrede bij de eigenaren, die er enige tijd niet bij kunnen. Er zijn ophaalmomenten georganiseerd om dit op te lossen.

14 november

Het landelijk protest tegen de bezuinigingen op het onderwijs wordt in eerste instantie afgeblazen na signalen van dreigementen van een pro-Palestijnse groep. Daarna wordt een alternatieve demonstratie georganiseerd.

16 november

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener wil de verbreding van de A27 doorzetten. Dit tot grote onvrede van veel Utrechters, omdat er een stuk bos bij Amelisweerd voor gekapt moet worden. Duizenden van hen komen bijeen op het Domplein voor een protest

3 december

Na een steekincident in de Lauwersteeg in Utrecht, midden in de binnenstad, landt een traumahelikopter midden op het Vredenburgplein. Het slachtoffer was in zijn been gestoken. De politie heeft later twee verdachten aangehouden.